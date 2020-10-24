تطبيع السودان.. ترامب: أود أن أساعد إيران.. وأراها جزءاً من الاتفاق مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى أستا ذ العلوم السياسية الكويتي، عبدالله النفيسي، أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل سيجعل الخرطوم قاعدة أمريكية في أفريقيا لمواجهة الصين، في حين رد عليه الصحفي، أمجد طه، متطرقا إلى القواعد العسكرية الموجودة في تركيا وقطر.

وقال النفيسي عبر صفحته على موقع تويتر: "سيتحول السودان بعد التطبيع إلى قاعده أمريكيه لمزاحمة الصين في القارّه السمراء حيث كسبت الصين السوق الإفريقية".

وتابع أستاذ العلوم السياسية الكويتي في التغريدة نفسها قائلا: "لذلك ستنتقل قيادة الأفريكوم Africom إلى السودان للتفرّغ لهذه المهمه . وستسيطر الولايات المتحده على مياه السودان الإقليميه وعلى سواحل السودان كلها"، حسب قوله.

سيتحول السودان بعد التطبيع إلى قاعده أمريكيه لمزاحمة الصين في القارّه السمراء حيث كسبت الصين السوق الإفريقية . لذلك ستنتقل قيادة الأفريكوم Africom إلى السودان للتفرّغ لهذه المهمه . وستسيطر الولايات المتحده على مياه السودان الإقليميه وعلى سواحل السودان كلها.

ورد الصحفي أمجد طه على تغريدة النفيسي بالقول: "ألهذا لدى أمريكا قاعدة عسكرية في تركيا و قطر .. لتزاحم الصين؟ ام الدولتين مجرد محطات عسكرية لواشنطن؟"، وأضاف قائلا: "تحليلك يؤكد انك لا تعرف الفرق بين الخيار الإستراتيجي والخيار باللبن"، على حد تعبيره.

@DrAlnefisi ألهذا لدى أمريكا قاعدة عسكرية في تركيا و قطر .. لتزاحم الصين؟ ام الدولتين مجرد محطات عسكرية لواشنطن؟ تحليلك يؤكد انك لا تعرف الفرق بين الخيار الإستراتيجي والخيار باللبن. #امجد_طه

وكان قد توصل السودان لاتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل الدمعة، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.