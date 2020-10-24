بعد أن "أساء لرموز الكويت".. القوى العاملة المصرية تقيل معاون الوزير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية إقالة معاون الوزير بعد "إساءته" لدولة الكويت، وإحالته للتحقيق فورا بعد الصتريحات التي صدرت عنه عبر صحفته الشخصية على موقع فيسبوك.

وأعربت الوزارة في بيان عن استنكارها للتصريحات التي صدرت عن معاون الوزير بحق دولة الكويت وأعلنت أنها أعفته من منصبه وحولته للتحقيق فورا.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "كشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوي العاملة من منصبة ، فضلا عن إحالته إلي التحقيق فوراً أمام لجنة قانونية علي مستوي عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق"، على حد تعبيرها.

وأضافت القوى العاملة المصرية في بيانها بالقول إنها حريصة على "العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن"، حسب تعبيرها.

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، السفير المصري في البلاد، لرفض ما اعتبرته "ممارسات مشينة" من جانب معاون وزير القوى العاملة، على خلفية اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية.