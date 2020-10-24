تطبيع السودان.. ترامب: أود أن أساعد إيران.. وأراها جزءاً من الاتفاق مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، انتقادا لاذعا لاتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل واصفة المبلغ الذي دفعته الخرطوم ضمن هذه الاتفاقية بـ"الدية".

وكتبت الخارجية الإيرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "إعلان البيت الأبيض حول السودان كان رمزيا بما يكفي"، حسب تعبيرها.

وتابعت طهران قائلة: "ادفع الدية الكافية، أغمض عينيك عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وسيتم رفع اسمك مما يُسمى بقائمة الإرهاب السوداء"، حسب قولها.

وأضافت الخارجية الإيرانية قائلة حول قوائم الإرهاب الأمريكية: "من الواضح أن القائمة مزيفة مثل حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، عار!!"، على حد تعبيرها.

The White House announcement on #Sudan couldn't be more symbolic. Pay enough ransom, close your eyes on the crimes against Palestinians, then you'll be taken off the so-called "terrorism" blacklist. Obviously the list is as phony as the U.S. fight against terrorism. Shameful!

وكانت قد أعلنت السودان وإسرائيل التوصل لاتفاق من أجل تطبيع العلاقات بينهما، مساء الجمعة، لتكون الدولة العربية الثالثة التي تُطبع علاقاتها مع إسرائيل خلال العام الجاري.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعتقد أن إيران ستنضم لركب الدولة التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدا أنه يسعى لمساعدة طهران.