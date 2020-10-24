إيران عن اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل: ادفع "الدية" الكافية وسيُشطب اسمك من قوائم الإرهاب

الشرق الأوسط
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إيران عن اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل: ادفع "الدية" الكافية وسيُشطب اسمك من قوائم الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، انتقادا لاذعا لاتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل واصفة المبلغ الذي دفعته الخرطوم ضمن هذه الاتفاقية بـ"الدية".

وكتبت الخارجية الإيرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "إعلان البيت الأبيض حول السودان كان رمزيا بما يكفي"، حسب تعبيرها.

وتابعت طهران قائلة: "ادفع الدية الكافية، أغمض عينيك عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وسيتم رفع اسمك مما يُسمى بقائمة الإرهاب السوداء"، حسب قولها.

وأضافت الخارجية الإيرانية قائلة حول قوائم الإرهاب الأمريكية: "من الواضح أن القائمة مزيفة مثل حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، عار!!"، على حد تعبيرها.

وكانت قد أعلنت السودان وإسرائيل التوصل لاتفاق من أجل تطبيع العلاقات بينهما، مساء الجمعة، لتكون الدولة العربية الثالثة التي تُطبع علاقاتها مع إسرائيل خلال العام الجاري.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعتقد أن إيران ستنضم لركب الدولة التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدا أنه يسعى لمساعدة طهران.

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