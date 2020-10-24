دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرض خطيب مسجد بالأردن للاعتداء من قبل أب وأبنائه، فيما أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الحادثة التي وقعت عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الأوقاف الأردنية، حسام الحياري، إنه وبعد أداء خطبة وصلاة الجمعة في مسجد الأمير عبدالله بمحافظة إربد، أقدم أب وأبناؤه بالاعتداء على خطيب المسجد، حسب وكالة أنباء بترا الرسمية.

وأضاف مُتحدث الأوقاف الأردنية أن خطيب الجمعة كان ملتزمًا بتعليمات الوزارة، نافيًا أن يكون سبب الاعتداء هو إطالته الخطبة عكس ما جرى تداوله عبر الشبكات الاجتماعية.

وأشار الحياري إلى أن خطيب المسجد نُقل إلى المستشفى، لافتا أن وزير الأوقاف تواصل معه واطمأن على حالته الصحية، كما تواصل مع الحاكم الإداري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.

ودعا وزير الأوقاف الأردني إلى ملاحقة المعتدين قضائيًا و"عدم السماح بالاعتداء على كوادر الوزارة في المساجد من أئمة وخطباء وواعظات ومؤذنين".