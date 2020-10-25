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نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، الشكر للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على توقيع اتفاقية مع الجانب الأمريكي لمعاداة السامية.

وقال بومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شكرا لجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومركز الملك حمد للتعايش لتوقيع اتفاقية لمحاربة معاداة السامية مع المبعوث الأمريكي الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في التغريدة نفسها قائلا: "نحن فخورون بشريطنا القوي البحرين في إطار سعينا للقضاء على معاداة السامية وترسيخ السلام".

وكان قد أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة ورصد معاداة السامية، عن توقيع اتفاقية مع البحرين لمحاربة معاداة السامية، في 23 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

Groundbreaking: We just signed an historic agreement with the Kingdom of #Bahrain’s @GlobalHamad Centre to fight #Antisemitism together in the Middle East and beyond. We will also create programs to teach the region’s children the value of peaceful coexistence. Thank you Bahrain! https://t.co/8c38Mwi8Zo

وتشدد الاتفاقية على ضرورة محاربة معاداة السامية وعلى أهمية التعيش بين شعوب المنطقة والأديان الموجودة فيها.