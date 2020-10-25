وفد إسرائيلي يزور السودان خلال أيام.. ومغرد: نريد "النعمات الثلاث"

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نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

التطبيع بين إسرائيل والسودان.. من التالي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الأحد، أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى السودان بعد التوصل لاتفاق تطبيع علاقات بين الدولتين.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سيغادر وفد إسرائيل إلى السودان بغضون الأيام القليلة المقبلة، بهدف استكمال توقيع الاتفاقيات معه".

An Israeli delegation will leave for Sudan in the coming days in order to complete the agreements with it.

وعلق المتحدث باسم المجتمع الدولي لليهود، يشاي فليشر على تغريدة جندلمان بالقول: "نريد النعمات الثلاث"، على حد تعبيره.

@ofirgendelman We want "THREE YESES"!

وكان قد توصل السودان لاتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل الجمعة، لكيون الدولة العربية الثالثة التي تقدم على هذه الخطوة في غضون شهرين بعد الإمارات والبحرين.