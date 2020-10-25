وفد إسرائيلي يزور السودان خلال أيام.. ومغرد: نريد "النعمات الثلاث"

الشرق الأوسط
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وفد إسرائيلي يزور السودان خلال الأيام.. ومسؤول: نريد "النعمات الثلاث"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الأحد، أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى السودان بعد التوصل لاتفاق تطبيع علاقات بين الدولتين.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سيغادر وفد إسرائيل إلى السودان بغضون الأيام القليلة المقبلة، بهدف استكمال توقيع الاتفاقيات معه".

وعلق المتحدث باسم المجتمع الدولي لليهود، يشاي فليشر على تغريدة جندلمان بالقول: "نريد النعمات الثلاث"، على حد تعبيره.

وكان قد توصل السودان لاتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل الجمعة، لكيون الدولة العربية الثالثة التي تقدم على هذه الخطوة في غضون شهرين بعد الإمارات والبحرين.

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