نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

"لسنا خائفين".. الآلاف يتظاهرون في فرنسا بعد قطع رأس مدرس عرض رسوماً للنبي محمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، على ضرورة وقف الإساءات للأديان والأنبياء في "بعض الخطابات الرسمية والسياسية"، وذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأييده نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية أن أحمد الصباح التقى السفيرة الفرنسية لدى الكويت آن كلير لو جيندر، وبحثا تداعيات "الجريمة النكراء" التي راح ضحيتها أستاذ التاريخ في إحدى المدارس الفرنسية، والتي سبق أن أدانتها دولة الكويت.

وأكد وزير الخارجية الكويتي على موقف بلاده "الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره"، وشدد "على ضرورة وقف الإساءات للأديان السماوية كافة والأنبياء في بعض الخطابات الرسمية والسياسية"، محذرا من أنها "تبث المزيد من روح الكراهية والعداء والعنصرية بين الشعوب".

ودعا وزير الخارجية الكويتي إلى إشاعة ثقافة التسامح والسلام بين الجميع، مؤكدا رفض دولة الكويت لأي سياسات من شأنها "ربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب والمساس بشريعتنا السمحاء"، بحسب البيان.