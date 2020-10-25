الصحة السعودية تنفي طلب منع التجول.. والتعليم: اختبارات المدارس عن بُعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الصحة السعودية، الأحد، رفع طلب لمنع التجول، فيما أعلنت وزارة التعليم أن امتحانات المدارس للفصل الأول من العام الدراسي ستكون عن بُعد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن وزارة الصحة لم ترفع طلبا لمنع التجول، مضيفا أن "المستويات الموجودة حاليا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة، ولا يُتوقع في القريب الوصول إلى مثل هذه الإجراءات"، داعيا الجميع إلى ضرورة الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار العبدالعالي إلى أن العالم لايزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا، وقال إنه "يُلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم إن "الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول ستكون عن بُعد، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية".

وأضافت أن "الاختبارات الحضورية في المدارس تبقى خياراً ومن ذاك من لا تسمح الظروف التقنية له من أداء الاختبار عن بُعد؛ وفق تحقق 3 اشتراطات: أولها موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد وتطبيق الاحترازات الصحية كافة".

وتابعت بالقول إن "الطلاب الذي لم يتمكنوا من الدخول لمنصة مدرستي، ويتابعون دروسهم عبر قنوات عين أو اليوتيوب، فيتم تقيميهم عن طريق تكليفهم باختبارات وواجبات منزلية تُسلم لهم من المدرسة أسبوعياً، وتُعاد للمدرسة ليتم تصحيحها، والتأكد من تحقق النواتج التعليمية المستهدفة".