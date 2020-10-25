في أول رحلة رسمية من إسرائيل.. بومبيو يصل السودان ويبحث رفعها من "قائمة الإرهاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، توصل السودان وإسرائيل إلى قرار بـ"إنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة" بينهما، معلنة عن الاتفاق على بدء التعامل الاقتصادي والتجاري، وبتركيز أولي على الزراعة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنه "تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع القادمة للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين".

وأضافت الخارجية السودانية أن البلدين اتفقا على "العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة"، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول ضم رئيسي وزراء البلدين ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان في السودان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورأت الخارجية السودانية أن قرار السودان بالاتفاق مع إسرائيل "يأتي في إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه، والتي تدفعها إرادة سوق أوضاعه إلى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته، وفى سياق الثورة السودانية وزخمها الذي يتعدى بالتأثير إلى كافة المعطيات القائمة، بما فيها شبكة علاقات البلاد الخارجية، سعيا لتموضع يعلي تطلعات الشعب السوداني، ويهيئ البيئة الإقليمية والدولية المعينة على إنجازها".

واختتمت الخارجية السودانية بيانها بالقول إن "الالتزام القيمي هو ضمير شعب السودان وهادي حكومته الديمقراطية الانتقالية، وسيظل السودان منفتحًا على كل الإنسانية، مساندا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة".