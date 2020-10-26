أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت الحكومة الأسترالية إن مجموعة من النساء كن على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية تعرضن لـ"معاملة غير لائقة" بعد اكتشاف رضيع تم التخلي عنه في مطار حمد الدولي، بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وذكرت قناة Seven news المتعاونة مع CNN أن النساء في المطار "13 منهن يحملن الجنسية الأسترالية زُعم أنهم أجبروا على مغادرة رحلات وتم احتجازهن وإجبارهن على إجراء اختبارات داخل عربة إسعاف كانت موجودة داخل المطار".

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لـCNN: "التقارير تشير إلى أن معاملة النساء كانت مهينة وغير لائقة وتتجاوز الظروف".

مطار حمد الدولي أكد العثور على رضيع في المطار بتاريخ الـ2 من أكتوبر مضيفا أن الطواقم الطبية كانت قلقة من "صحة الأم التي أنجبت للتو طفلا وطلبت تحديد موقعها قبل مغادرة المطار".

وأضاف المطار في بيان لـCNN قال إن "الأشخاص الذين كان بمقدورهم الوصول إلى المنطقة التي عثر فيها على الرضيع، طلب منهم المساعدة في التساؤلات".

وقالت قناة Nine news المتعاونة مع CNN إن الرحلة رقم QR908 لطيران القطرية هبط في الـ2 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الدوحة قبل استكمال الرحلة إلى سيدني بأستراليا.