نائب رئيس تركيا يرد على كاريكاتور "وقح" يستهدف أردوغان

نشر الاثنين ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على رسوم كاريكاتور تستهدف الأخير نشرها زعيم حزب الحرية الهواندي، خيرت فيلدر.

1️⃣Her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaşıyoruz. Sözde Özgürlük Partisi lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görsel de bunun sınırı aşan son örneği... #TerroristGeertWilders

جاء ذلك في تغريدتين لمستشار أردوغان قال فيها وفقا لما ترجمته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "المنشور الوقح لزعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز يشكل أخر مثال على تجاوز الحدود".

2️⃣Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını “Erdoğan Düşmanlığı” üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır.

وتابع المسؤول التركي قائلا: "في كل يوم، تواجهنا هذيان معاداة الإسلام وتركيا في أنحاء مختلفة من أوروبا".

وأوضح أوقطاي وفقا لما نشرته وكالة الأناضول: "وجود هؤلاء الأشخاص، الذين يتغذون على معاداة الإسلام المؤسساتي ويبنون سياستهم بالكامل على معاداة أردوغان، في آليات صنع القرار بأوروبا، أمر يدعو للخجل".