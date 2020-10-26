نائب رئيس تركيا يرد على كاريكاتور "وقح" يستهدف أردوغان

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على رسوم كاريكاتور تستهدف الأخير نشرها زعيم حزب الحرية الهواندي، خيرت فيلدر.

جاء ذلك في تغريدتين لمستشار أردوغان قال فيها وفقا لما ترجمته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "المنشور الوقح لزعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز يشكل أخر مثال على تجاوز الحدود".

وتابع المسؤول التركي قائلا: "في كل يوم، تواجهنا هذيان معاداة الإسلام وتركيا في أنحاء مختلفة من أوروبا".

وأوضح أوقطاي وفقا لما نشرته وكالة الأناضول: "وجود هؤلاء الأشخاص، الذين يتغذون على معاداة الإسلام المؤسساتي ويبنون سياستهم بالكامل على معاداة أردوغان، في آليات صنع القرار بأوروبا، أمر يدعو للخجل".

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