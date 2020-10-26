معارض تركي ينشر فيديو رد فعل أردوغان لشكوى مواطن وتصريح "اشرب شاي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المعارض التركي، فيلي اغبابا، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما قاله في ردة فعل على مواطن تركي اشتكى البطالة وصعوبة تأمين لقمة العيش.

اردوغان كان في ملاطيا أمس الاحد، مجموعة من المواطنين الاتراك قالوا له نحن عاطلين ولم نعد نستطيع شراء الخبز لبيوتنا، فرد المتغطرس #أردوغان رد صادم، قال لهم "كلامكم مبالغ فيه، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز للمنزل وسخر منهم قائلا" أشربوا شاي هذا الشاي لذيذ" وتركهم ومشي. #تركيا https://t.co/y5SJZSENSn

مقطع الفيديو نشره المعارض التركي على صفحته الرسمية بتويتر، وقال في تعليق عليه: "هذه الصور التقطت في مالاطيا اليوم.. عمال الخدمات والحافلات الصغيرة يتحدثون لأردوغان عن مشاكلهم.. الحرفي لا يمكننا إحضار خبر لمنازلنا.. أردوغان: هذه العبارة مبالغ فيها بالنسبة لي اشرب هذا الشاي.."

وتواصل موقع CNN بالعربية مع الرئاسة التركي للحصول على تعليق أو رد حول ما نشره المعارض التركي، دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

📢Bu görüntüler bugün Malatya'da çekildi! Minibüsçüler ve servisçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlatıyor. Esnaf: "Evimize ekmek götüremiyoruz!" Erdoğan: "Bu laf bana abartı geldi. Al bu keyif çayını iç." https://t.co/4c7Ivkkcc1

صفحة شؤون تركية المعارضة أعادت نشرت مقطع الفيديو على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق: " اردوغان كان في ملاطيا أمس الاحد، مجموعة من المواطنين الاتراك قالوا له نحن عاطلين ولم نعد نستطيع شراء الخبز لبيوتنا، فرد المتغطرس أردوغان رد صادم، قال لهم "كلامكم مبالغ فيه، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز للمنزل وسخر منهم قائلا" أشربوا شاي هذا الشاي لذيذ" وتركهم ومشي".