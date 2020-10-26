قوات حفتر تُعلق على الاتفاق القطري مع حكومة الوفاق.. فكيف وصفت الخطوة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الناطق باسم ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، توقيع الاتفاق الأمني بين قطر وحكومة الوفاق الليبية بالـ"خرق لمخرجات حوار جنيف 5+5" وأشار إلى أن هذه الخطوة "محاولة خبيثة" لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من إستخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ماسمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي"، على حد تعبيره.

وكان قد شهد رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية توقيع اتفاق أمني مع نظيره وزير الداخلية في حكومة الوفاق، الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من الاتفاق: "تعزيز التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".