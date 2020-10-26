شقيقتاها: لجين الهذلول بدأت إضرابا عن الطعام وتحتاج الدعم

الشرق الأوسط
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شقيقتاها: لجين الهذلول دخلت بإضراب عن الطعام وتحتاج الدعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شقيقتا الناشطة السعودية المُعتقلة، لجين الهذلول، أن الثانية أعلنت الدخول بإضراب عن الطعام الإثنين بسبب "سلبها حق الاتصال بعائلتها".

وقالت علياء الهذلول عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر: "اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 الساعة 7 مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة"، حسب تعبيرها.

وأعادت الشقيقة الأخرى للجين، لينا، نشر تغريدة علياء، وكتبت فيها: "زار والداي لجين اليوم، لم يكن لقاء جيدا، تحتاج لجين مساعدتنا فقد دخلت بإضارب عن الطعام".

وأضافت لينا الهذلول في التغريدة نفسها: "سنطلق حملة لدعم لجين بأسرع وقت ممكن ممكن"، حسب قولها.

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