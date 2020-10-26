نشر الاثنين ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تظاهر مئات العراقيين أمام مقر السفارة الفرنسية في العاصمة، بغداد، الإثنين، إدانة لتصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون، بشأن "الإسلام"، وفق ما ذكره ضباط أمن عراقيون لـCNN.

وقال ناشطون لـCNN إنهم سمعوا أصوات المحتجين يهتفون: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، في حين شوهد آخرون يحملون صورا لماكرون وعليها إشارة "خطأ" باللون الأحمر.

وكتب أحد المحتجين على لافتة رفعها: "نحن نستنكر بشدة التصريحات المهينة الصادرة عن الرئيس الفرنسي حول النبي محمد"، في الوقت الذي أقدم فيه محتجون على حرق العلم الفرنسي وصور ماكرون.

وأكد الناشطون أن الحضور الأمني كان كثيفا أمام السفارة الفرنسية، لكن الاحتجاجات كانت سلمية، حسب قولهم.