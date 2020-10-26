ابتداء من اليوم.. السيسي يمدد "الطوارئ" 3 أشهر.. إليكم ما تنص مواده

نشر الاثنين ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020، وفقا لما نشره التلفزيون المصري الرسمي على الجريدة الرسمية بالبلاد.

ووفقا للتقرير فإن المادة الثانية من القرار تنص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

وفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وفقا لتقرير التلفزيون المصري.