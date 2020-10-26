تركيا.. انفجار يهز ولاية هاطاي أثناء ملاحقة "مجموعة إرهابية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هز انفجار ولاية هاطاي التركية (جنوب البلاد)، الإثنين، أثناء ملاحقة مجموعة إرهابية حسبما ذكر والي الولاية.

ونقلت وكالة الأناول الرسمية التركية أنباء عن وقوع انفجار في مدينة اسكندرون في ولاية هاطاي، وأن فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار.

من جانبه، قال والي هاطاي: "إن الانفجار وقع خلال عملية ملاحقة لإرهابي، ويؤكد عدم سقوط ضحايا"، وفقا لقناة TRT التركية الرسمية.

يذكر أن ولاية هاطاي كان تُعرف بـ"لواء اسكندرون" قبل عام 1938 وكانت جزءا من الأراضي السورية وضمتها تركيا عام 1939 في استفتاء أُجري إبان الاحتلال الفرنسي لسوريا.