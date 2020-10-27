"حكماء المسلمين" تكشف عن أسلوب مواجهة الإساءة لنبي الإسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أن أسلوب مواجهة الإساءة للنبي محمد ستكون من خلال القضاء وبالطرق القانونية، إيمانا من المجلس بأهمية مقاومة خطاب الكراهية والفتنة بالطرق السلمية والعقلانية والقانونية.

وندد المجلس باجتماعه عبر "فيديو كونفرنس" بـ"الحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية تحت شعار حرية التعبير"، مؤكدًا "استنكاره الشديد أيضًا لحادثة مقتل المدرس الفرنسي، وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل"، مشددًا على أن "كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيًا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها".

وأعرب مجلس حكماء المسلمين وفقا لبيان نشره الأزهر على صفحته بفيسبوك عن "رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد -صلي الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي"، مشددًا على أن "حرية التعبير لابد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الاخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية".

وجدد مجلس الحكماء دعوته للمواطنين المسلمين في الغرب إلى "التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين".