ضاحي خلفان: قطار الصين الاقتصادي سيتسارع وداعش ستعود في حال فوز بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، سيفسح المجال أمام توسع أكبر للاقتصاد الصيني وظهور الجماعات المتطرفة.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اذا فاز بايدن في الانتخابات الأمريكية فان سرعة القطار الاقتصادي الصين ستتضاعف عشر مرات".

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "ما ان داعش وكل الجماعات المتطرفة ستقوى وتعود كما كانت في انتشارها"، حسب قوله.

وأضاف خلفان في التغريدة نفسها قائلا: "ان بايدن قضى عمره الرجل الثاني ...والقائد هو من يقضي العمر قائدا...حتى قبل ان ينتخب..او يعين"، حسب قوله.

اذا فاز بايدن في الانتخابات الأمريكية فان سرعة القطار الاقتصادي الصين ستتضاعف عشر مرات...كما ان داعش وكل الجماعات المتطرفة ستقوى وتعود كما كانت في انتشارها....لان بايدن قضى عمره الرجل الثاني ...والقائد هو من يقضي العمر قائدا...حتى قبل ان ينتخب..او يعين

ويتنافس بايدن والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستظهر نتائجها مطلع نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.