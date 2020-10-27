التوتر يتصاعد بين تركيا وفرنسا.. إلى أي مدى قد يصل وماذا سيجنيه أردوغان وماكرون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الإسلام بـ"الذخيرة الأيديولوجية" لتنظيم داعش.

وقال جليك في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "تصريحات ماكرون ذخيرة أيديولوجية ودعم لوجستي لتنظيمات مثل داعش، وتعكر صفو المجتمع الفرنسي أيضا".

وأضاف المتحدث باسم العدالة والتنمية: "محاولة ماكرون استصدار نص تحت مسمى قانون يربط الإسلام بالإرهاب ينم عن قصر نظر كبير"، حسب قوله.

وفي سياق متصل، أكد جليك أن بلاده لن تسمح بـ"استغلال اليونان للمفاوضات من أجل فرض أمر واقع شرقي المتوسط"، على حد تعبيره