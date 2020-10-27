أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دخل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الثلاثاء، العزل الصحي الذاتي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسيمة (تاس).

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف سيدخل العزل الذاتي بعد مخالطته للمصاب مشيرة إلى أن صحته جيدة، وقد تم تأجيل لقاءات واجتماعات وزير الخارجية الروسي.

وقالت الخارجية الروسية: "بسبب اتصاله بشخص مصاب بفيروس كورونا سيدخل سيرغي لافروف العزل الذاتي وسيتم تأجيل اللقاءات المجدولة مسبقا والزيارات إلى وقت آخر".

وأضافت الوزارة السيادية الروسية قائلة: "الحالة الصحية (للوزير) جيدة"، وفق ما نقلته الوكالة الروسية الرسمية.