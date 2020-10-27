كل ما قد يجب أن تعرفه عن شقيقة أبوبكر البغدادي واعتقالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده والتحالف الدولي سيستمر بملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، ولن يسمح له بإعادة تشكيل صفوفه.

جاء ذلك في بيان لبومبيو في الذكرى الأولى على مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم داعش، الاثنين، وقال فيه: "قامت الولايات المتحدة منذ عام بإطلاق عملية بالاشتراك مع التحالف الدولي لهزيمة داعش وشركائنا العراقيين والسوريين المحليين، وقد أدت هذه العملية إلى القضاء على أبو بكر البغدادي، وهو مؤسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وقائده. وأتى ذلك في أعقاب تدمير خلافة داعش الزائفة على الأراضي ومثل انتصارا رئيسيا إضافيا في مهمة ضمان هزيمة التنظيم الدائمة. لقد كنا واضحين في أفعالنا وأقوالنا لناحية أننا لن نسمح لتنظيم داعش بإعادة تشكيل صفوفه".

وتابع قائلا: "تولى البغدادي قيادة حركة داعش الإرهابية وألهم إحدى أكثر الحملات الإرهابية وحشية وتضليلا في التاريخ الحديث. ومنذ مقتل البغدادي، استمرت الولايات المتحدة وشركاؤنا في التحالف في ملاحقة قادة داعش ومقاتليه المتبقين وتقديمهم إلى العدالة، وأبقت حملتنا المستمرة ضد داعش قيادة هذا التنظيم الإرهابي في حالة من الضياع المستمرة وعرقلت قدرة داعش على تنظيم الهجمات والتخطيط لها".

وأضاف: "نشير بينما نحتفل بهذا المعلم الهام على مسار الحرب ضد داعش إلى أن عمل التحالف الدولي لم ينته بعد. لا يزال تنظيم داعش يمثل تهديدا كبيرا، ومن المهم بمكان أن نواصل الضغط على فلول داعش في العراق وسوريا ونعزز جهودنا الجماعية الرامية لهزيمة فروع داعش وشبكاته في مختلف أنحاء العالم، إذ ركز داعش اهتمامه عليها بشكل متزايد منذ هزيمة الخلافة المزورة. ونظل ملتزمين بالتحالف وبمهمتنا لضمان هزيمة داعش الدائمة"ز