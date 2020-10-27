دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، مقطع فيديو لـ"إقبال كبير" على متجر يروج للبضائع التركية في قطر، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تسائلوا عن الصور التي "لا تظهر" هذا الإقبال.

وسط إقبال قوي.. متجر قطري شهير يطلق حملة دعم للمنتجات التركية لاقت حملة تعريف بـ #المنتجات_التركية أطلقتها شركة "#الرونق"، أحد أشهر المتاجر الكبرى في #قطر، إقبالا قويا من قبل المواطنين والمقيمين. https://t.co/KMlZTgapam https://t.co/tvxCcasrqg

مقطع الفيديو نشرته الأناضول الأحد على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "وسط إقبال قوي.. متجر قطري شهير يطلق حملة دعم للمنتجات التركية.. لاقت حملة تعريف بـ المنتجات التركية أطلقتها شركة الرونق، أحد أشهر المتاجر الكبرى في قطر، إقبالا قويا من قبل المواطنين والمقيمين".

حّد شاف ( اقبال ) يا جماعة 😂 https://t.co/YGCwlkhqkX

وفي حديث مع الأناضول، أرجع محمد إبراهيم الدرويش، رئيس مجلس إدارة شركة الرونق التجارية، الخطوة إلى عدة أسباب، منها "وقوف الشعب التركي مع القضايا العادلة للأمة الإسلامية بكل مكان، ومع الشعب القطري أثناء حصار قطر.. مع حملات التشويه لتركيا ودعوات مقاطعة المنتجات التركية التي تقودها بعض الدول للأسف الشديد وجدنا أنه من دورنا أن نقوم بهذه الحملة".

@aa_arabic اتفرجت على الفيديو كله مشفتش غير 6 اشخاص منهم 2 عامليين هو ده الاقبال عندكم ؟ 6 انفار فقط ؟ ده عدد اللي وافقين بيشتروا من محل البقالة اللي جمب البيت عندي دلوقتي اضعاف دول 🙄

وأضاف الدرويش وفقا للأناضول: "المنتجات التركية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة لجميع فئات المجتمع، ما يجعل الناس حريصة على اقتنائها".

على الصعيد الآخر رحب عدد من نشطاء مواقع التواصل بخطوة قطر لدعم منتجات تركيا، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منهم:

#دعم_المنتجات_التركيه بيض الله وجيهكم يا #شركة_الرونق في #قطر 🇹🇷🇶🇦✌️ https://t.co/6yxiLLOI5Q