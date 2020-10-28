علاء مبارك يثير تفاعلا بتغريدة عن كيفية الرد على "الرسوم المسيئة".. ومغرد يسأل عن موقفه من "رسوم الدنمارك 2005"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لعلاء (يسار) وجمال مبارك العام 2010

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تفاعلا بعد تغريدة نشرتها حول كيف يكون الرد على الرسوم التي اعتبرت مسيئة للنبي محمد.

وقال علاء مبارك في تغريدته: "ليس فقط بمقاطعة البضائع يكون الرد على الإساءة للإسلام وعلى الرسوم المسيئة لسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لكن بموقف إسلامي موحد يرفض تصريحات ماكرون المستفزة ويطالب فرنسا بموقف حيال هذه الإساءة لرسولنا الكريم التي تزيد من ثقافة الكراهية ولا تحترم مشاعرنا كمسلمين".

ونالت التغريدة نحو 20 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها الذي جاء بصورة كتب عليها "إلا رسول الله".

ومن بين التعليقات والردود التي وردت على التغريدة، علق الإعلامي المصري، هيثم أبوخليل، بتغريدة قال فيها: " فجأة كده أصبح علاء مبارك.. بطل علشان بيدعم مقاطعة البضائع الفرنسية.. إلي أصحاب ذاكرة السمكة.. إلي المهزومين والمأزومين الذين يتخيلون أن تداول تويتة أحد رموز عائلة الفساد والاستبداد لثلاثة عقود إنتصار كبير.. لماذا لم نسمع كلمة لعلاء أو والده في أزمة الرسوم المسيئة الدنماركية في سبتمبر2005".

وبرز أيضا من بين التعليقات، تعليق Mido الذي قال: "صباح الفل يا علاء بيه.. انا بحاول الاقي اي مكاسب سياسيه من تصريحاته مش لاقي!! الحاجه الوحيده اللي ممكن يكسبها هو استغلال الموقف لإغلاق اكبر عدد ممكن من المساجد في فرنسا.. حتى الان ٢٦ مسجد اخر شهرين!!" ليرد عليه علاء قائلا: "واضح انه محتاج يفهم ان هذه الرسوم المسيئة للرسول لا تعبر عن حرية التعبير وان هناك فرق شاسع بين حرية التعبير والاساءة والتطاول على الرسل و الأديان والمعتقدات السماوية ،صباح الفل حبيبى".

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