دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تفاعلا بعد تغريدة نشرتها حول كيف يكون الرد على الرسوم التي اعتبرت مسيئة للنبي محمد.

ليس فقط بمقاطعة البضائع يكون الرد على الإساءة للإسلام وعلى الرسوم المسيئة لسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لكن بموقف إسلامى موحد يرفض تصريحات ماكرون المستفزة و يطالب فرنسا بموقف حيال هذه الإساءة لرسولنا الكريم التى تزيد من ثقافة الكراهية ولا تحترم مشاعرنا كمسلمين. https://t.co/rZQEV4fv8J

وقال علاء مبارك في تغريدته: "ليس فقط بمقاطعة البضائع يكون الرد على الإساءة للإسلام وعلى الرسوم المسيئة لسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لكن بموقف إسلامي موحد يرفض تصريحات ماكرون المستفزة ويطالب فرنسا بموقف حيال هذه الإساءة لرسولنا الكريم التي تزيد من ثقافة الكراهية ولا تحترم مشاعرنا كمسلمين".

فجأة كده أصبح علاء مبارك بطل علشان بيدعم مقاطعة البضائع الفرنسية إلي أصحاب ذاكرة السمكة إلي المهزومين والمأزومين الذين يتخيلون أن تداول تويتة أحد رموز عائلة الفساد والإستبداد لثلاثة عقود إنتصار كبير لماذا لم نسمع كلمة لعلاء أو والده في أزمة الرسوم المسيئةالدنماركية في سبتمبر2005 https://t.co/p4UdpWbezN

ونالت التغريدة نحو 20 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها الذي جاء بصورة كتب عليها "إلا رسول الله".

ومن بين التعليقات والردود التي وردت على التغريدة، علق الإعلامي المصري، هيثم أبوخليل، بتغريدة قال فيها: " فجأة كده أصبح علاء مبارك.. بطل علشان بيدعم مقاطعة البضائع الفرنسية.. إلي أصحاب ذاكرة السمكة.. إلي المهزومين والمأزومين الذين يتخيلون أن تداول تويتة أحد رموز عائلة الفساد والاستبداد لثلاثة عقود إنتصار كبير.. لماذا لم نسمع كلمة لعلاء أو والده في أزمة الرسوم المسيئة الدنماركية في سبتمبر2005".

@AlaaMubarak_ صباح الفل يا علاء بيه..انا بحاول الاقي اي مكاسب سياسيه من تصريحاته مش لاقي!! الحاجه الوحيده اللي ممكن يكسبها هو استغلال الموقف لاغلاق اكبر عدد ممكن من المساجد في فرنسا..حتى الان ٢٦ مسجد اخر شهرين!!

وبرز أيضا من بين التعليقات، تعليق Mido الذي قال: "صباح الفل يا علاء بيه.. انا بحاول الاقي اي مكاسب سياسيه من تصريحاته مش لاقي!! الحاجه الوحيده اللي ممكن يكسبها هو استغلال الموقف لإغلاق اكبر عدد ممكن من المساجد في فرنسا.. حتى الان ٢٦ مسجد اخر شهرين!!" ليرد عليه علاء قائلا: "واضح انه محتاج يفهم ان هذه الرسوم المسيئة للرسول لا تعبر عن حرية التعبير وان هناك فرق شاسع بين حرية التعبير والاساءة والتطاول على الرسل و الأديان والمعتقدات السماوية ،صباح الفل حبيبى".