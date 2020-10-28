دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على المناطق المدنية في المملكة، الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن القوات المشتركة اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو المملكة لـ"استهداف الأعيان المدنية والمدنيين"، حسب قوله.

وأضاف المالكي قائلا: "استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية"، على حد تعبيره.

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلا: "هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و (الجوف)"، وفقا لواس.

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، وفق الوكالة السعودية.

يذكر أن السفارة الأمريكية في الرياض كانت قد حذرت في وقت سابق الأربعاء، رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.