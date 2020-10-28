العاهل الأردني يعلن موقفه من "الاستهزاء" بالنبي محمد.. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، رسالة حول النبي محمد، تضمنت موقفا غير مباشر من الرسوم "المسيئة" للنبي التي نشرتها مجلة "تشارلي إيبدو" الساخرة الفرنسية.

وكتب الملك عبدالله الثاني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في ذكرى المولد النبوي: "قال تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم". وقال تعالى "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ". صدق الله العظيم. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد"، حسب تعبيره.

قال تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم". وقال تعالى "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ". صدق الله العظيم. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد

وكانت قد أثارت المجلة الفرنسية غضب أعداد كبيرة من الشعوب المسلمة بنشر صور "مسيئة" للنبي محمد قبل سنوات، وأعيدت هذه القضية إلى الواجهة إثر مقتل مدرس فرنسي على يد طالب مسلم بإحدى ضواحي باريس بعد عرضه صورا "مسيئة" للنبي.

يذكر أن دولا في مقدمتها تركيا وجهت انتقادات لاذعة جدا للمسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم، الرئيس إيمانويل ماكرون، إثر تصريحاتهم التي اعتبروها "مسيئة" للإسلام، في حين دانت السعودية الإساءة للنبي محمد.