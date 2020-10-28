السعودية.. 4 محددات للحصول على 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا

نشر الأربعاء ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز صرف مبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لذوي المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، من العاملين بالقطاع الصحي بالمملكة.

محددات الحصول على هذا المبلغ:

1- يصرف للعاملين في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص

2- يشمل السعوديين وغير السعوديين

3- يشمل العاملين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين

4- يعمل بأثر رجعي منذ تسجيل أول إصابة بكورونا في السعودية بتاريخ 2 مارس/ آذار 2020