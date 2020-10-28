السعودية.. إلقاء القبض على المتسببين بـ"حريق تنومة" والكشف عن الدوافع

نشر الأربعاء ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، إلقاء القبض على 3 متسللين تسببوا بحريق جبل غُلامة في محافظة تنومة والذي أحرق 4 ملايين و700 ألف متر مربع تقريبا.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن الجهات المختصة ألقت القبض على 3 متسللين أضرموا النار في المنطقة المذكورة، نتيجة خلافات بينهم ولاذوا بالفرار بعد اندلاع الحريق.

وأشار المتحدث باسم الداخلية السعودية إلى أن الحريق امتد إلى 4 ملايين و700 ألف متر مربع تقريبا، وأسفر عن احتراق نباتات برية.

وأكد المسؤول السعودي أن الأجهزة الأمنية نجحت بتحديد هوية المتسللين وهم من الجنسية الإثيوبية وألقت القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.