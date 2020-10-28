نشر الأربعاء ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2020

التوتر يتصاعد بين تركيا وفرنسا.. إلى أي مدى قد يصل وماذا سيجنيه أردوغان وماكرون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت تركيا القائم بأعمال السفارة الفرنسية، الأربعاء، بعد نشر مجلة تشارلي إيبدو الفرنسية رسوم كاريكاتور مسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أشارت وكالة الأناضول التركية الرسمية إلى أن أنقرة استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في البلاد احتجاجا على ما قامت به المجلة الساخرة.

ودانت تركيا بشدة نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة لأردوغان بـ"شدة"، حسبما نقلت الوكالة الرسمية.

وكانت قد نشرت المجلة الفرنسية رسوما اعتُبرت "مسيئة" للنبي محمد ما أسفر عن موجة احتجاجات واسعة ضدها من دول مسملمة أبرزها تركيا ورئيسها.

ونتيجة لتصريحات الرئيس التركي التي اعتبرها الفرنسيون مسيئة لرئيسهم إيمانويل ماكرون، نشرت المجلة رسوم كاريكاتور اعتبرتها تركيا "مهينة" لأردوغان.