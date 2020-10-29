سفير الصين في السعودية يغرد: صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر السفير الصيني في المملكة العربية السعودية، تشين ويكينغ، تغريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا. صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين. https://t.co/uaDnQcxurz

وقال السفير الصيني في تغريدته: "يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا.. صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين".

ويحتفل المسلمون في الـ28 من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بذكرى المولد النبوي وسط ضجة كبيرة ومطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية بعد رسوم اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد نشرت بوسائل إعلام فرنسية.

وانضمت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، بعضها بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي، إلى حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناس لـ"عدم الاقتراب من البضائع الفرنسية والامتناع عن شرائها"، بينما أعلنت سلسلة متاجر سوبرماركت غير حكومية في الكويت عن مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من 50 منفذ من منافذها في البلاد.