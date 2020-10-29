شاهد.. أردوغان ينشد "طلع البدر علينا" في رد على "الإساءة" للنبي محمد

نشر الخميس ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أنشد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشيد أهل المدينة المنورة باستقبال النبي محمد قبل 1442 عاما، وذلك في رد على ضجة الروسم التي اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد.

“طلع البدر علينا“.. أردوغان يرد على الإساءة إلى الرسول الكريم بترديد نشيد أهل المدينة المنورة قبل 1442 عاماً https://t.co/dPaO3157bT

ونشرت قناة TRT التركية الرسمية مقطع الفيديو خلال كلمة لأردوغان، قال فيها وفقا لترجمة القناة: "إن جوابنا على أولئك الذين يشجعون قلوبهم الحاقدة من خلال الدفاع عن إهانة سيدنا الرسول هو تكرار لما قاله أهل المدينة المنورة قبل 1442 عاما.."

وتابع قائلا: "ما هو؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.."

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "نعم إم الوقوف بإخلاص في وجه الإساءة إلى نبينا الذي شرف مكة والمدينة وآسيا وأوروبا والعالم أجمع والدنيا وجميع الأزمنة هو شرف بالنسبة لنا.."