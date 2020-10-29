أول رد من قنصلية فرنسا بالسعودية بعد هجوم طعن ضد حارس أمن

نشر الخميس ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات السعودية عن إلقاء القبض على مواطن قام بالاعتداء على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة، في الوقت الذي دعت فيه السفارة الفرنسية بالمملكة رعاياها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر: "تعرضت قنصلية فرنسا العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة.."

ونشرت إمارة منطقة مكة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة: "شرطة منطقة مكة: القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة".

#شرطة_منطقة_مكة: •نقل حارس الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات طفيفة. • إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه https://t.co/fsYMtdVvZV

وأضافت الإمارة في تغريدة منفصلة: "شرطة منطقة مكة: نقل حارس الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات طفيفة.. إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".