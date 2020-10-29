بالصور.. محكمة واشنطن تستدعي محمد بن سلمان في قضية سعد الجبري عبر "واتساب"

الشرق الأوسط
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محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرسلت محكمة واشنطن مذكرات استدعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و9 سعوديين آخرين بالإضافة لمؤسسة "مسك" الخيرية، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضدهم، عبر تطبيقي "واتساب" و"سيغنال"، بحسب وثائق المحكمة التي حصلت CNN على نسخة منها.

وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن، بتاريخ الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها أرسلت مذكرة ورسائل استدعاء للأمير محمد بن سلمان عبر "واتساب" باللغتين العربية والإنجليزية، في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي.

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كما تضمنت وثائق المحكمة صورة للرسائل المرسلة عبر "واتساب" تُظهر وصولها والاطلاع عليها من قبل المرسل إليه، وأرسلت المذكرة تحديدا الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية)، وشاهدها المرسل إليه بعدها وصولها بنحو 20 دقيقة.

محكمة واشنطن تستدعي ولي العهد السعودي في قضية الجبري عبر "واتساب"
Credit: Washington DC Court

ووجهت المحكمة مذكرات استدعاء أيضا إلى مؤسسة "مسك" الخيرية و9 أشخاص سعوديين مدعى عليهم بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري، عبر تطبيقي "واتساب" و"سيغنال".  

محكمة واشنطن تستدعي ولي العهد السعودي في قضية الجبري عبر "واتساب"
Credit: Washington DC Court
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وكان سعد الجبرى، الذي عمل مستشارا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، قد أقام دعوى قضائية ضد الأمير محمد بن سلمان و13 سعوديا، وزعم الجبري أنه تم إرسال "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "في محاولة للقضاء عليه"، في أكتوبر 2018، بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "على يد أفراد من نفس المجموعة".

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