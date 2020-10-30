عبدالملك الحوثي يهاجم رئيس فرنسا ويصفه بـ"الدمية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وسط الجدل الواسع الذي أثير حول قضية الرسوم التي اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد، واصفا إياه بـ"الدمية"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة للحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، حيث قال وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين: "وما (ماكرون) الرئيسي الفرنسي إلَّا دميةٌ من دمى الصهاينة اليهود، يدفعون به إلى الإساءة المعلنة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى الإسلام، ونظام الغرب الذي يستبيح الإساءة إلى الله تعالى، وإلى أنبيائه.."

وأضاف: "أمَّا طاغوت العصر المتمثل بأمريكا وإسرائيل، ومن يدور في فلكهم ويواليهم، فإنه امتدادٌ للاعوجاج عن الصراط المستقيم، وللانحراف عن الأنبياء ومنهجهم، وللتحريف للمبادئ والقيم والتعليمات الإلهية، إنها ولاية الطاغوت المستكبر، الذي يسعى للاستعباد لشعوب أمتنا، والسيطرة عليها".

وتابع قائلا: "إنه الاعوجاج والانحراف والتحريف، الذي عمقه التاريخي هم المنحرفون عن نهج نبي الله موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وتراكمت ظلماتهم وانحرافاتهم لتنحرف بالكثير فيما بعد عن نهج نبي الله عيسى عليه السلام، ثم فيما بعد عن نهج رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ويجتمع اليوم هؤلاء بكلهم تحت الراية الأمريكية، يسعون في الأرض فساداً".