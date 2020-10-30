قتلى ومصابون و"تسونامي".. آخر التطورات عن زلزال قوي في غرب تركيا

(CNN)-- ضرب زلزال عنيف، قوته 7 درجات بمقياس ريختر، الجمعة، مدينة إزمير التركية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، مع انهيارات في العديد من المباني، إضافة إلى أضرار مماثلة في جزيرة ساموس اليونانية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.0 درجات ضرب بحر إيجه، الفاصل ما بين تركيا واليونان.

وقالت هيئة الكوارث والطوارىء التركية إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12 قتيلا و419 مُصابًا.

وذكرت الهيئة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى.

وكانت الهيئة ذكرت أنه تم تسجيل 84 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال، 16 منها زادت قوتها على 4 درجات بمقياس ريختر.

من جانبها، أكدت وزارة الحماية المدنية اليونانية لـCNN، أن مراهقين، صبي وفتاة، قتلا في جزيرة ساموس في أعقاب الزلزال الذي ضرب بحر إيجه قبالة ساحل الجزيرة اليونانية.

وقُتل المراهقان عندما انهار عليهم جدار في أعقاب الزلزال. وأكدت خدمة الإطفاء اليونانية أنها أخرجتهما من تحت الأنقاض.

ووصف مراسل في التلفزيون اليوناني كان بالقرب من مكان الإنقاذ الجهود المبذولة لإنقاذ الأطفال. ولم يكن المراسل قريبًا بما يكفي لعرض فيديو لجهود الإنقاذ. يتم الآن الإبلاغ عن وفاة الاثنين على نطاق واسع في وسائل الإعلام اليونانية.

وفي حديث سابق إلى محطة الإذاعة اليونانية الحكومية ERT، قال رئيس مستشفى ساموس، نيكوس ستيفانيس، إن هناك أضرارًا في المباني في جميع أنحاء الجزيرة، وتم الإبلاغ عن أكبر الأضرار في منطقة كارلوفاسي، شمال غرب ساموس.

وقال رئيس مستشفى ساموس، إن الزلزال كان قويًا جدًا واستمر لفترة طويلة.

وأشار نائب عمدة جزيرة ساموس، جيورجوس ديونيسيو، لوسائل إعلام يونانية، إن المباني القديمة في الجزيرة قد انهارت بشكل كبير.

وطلبت السلطات اليونانية من سكان ساموس البقاء بعيدًا عن الشواطئ والمباني وأن يكونوا في حالة تأهب تحسّبًا لموجة عالية.

وهناك منازل قديمة في الجزيرة، طُلب من السكان إخلاء منازلهم لمدة 48 ساعة لأسباب احترازية.

وعرض التلفزيون اليوناني لقطات لفيضانات في بعض شوارع الجزيرة، بسبب ما يوصف بأنه تسونامي صغير سببه الزلزال.

وقال المعهد الجيوديناميكي اليوناني إن مركز الزلزال كان في البحر على بعد 19 كيلومترا شمال جزيرة ساموس. وشُعر بالزلزال في العاصمة اليونانية أثينا.

من جانبه، قال عمدة مدينة إزمير التركية، تونك سوير، عبر CNNTurk، إن "هناك حوالي 20 مبنى متضررًا، وكانت بيركلي وبورنوفا أكثر المناطق تضررًا في المدينة".

وكان مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترًا قبالة ساحل إزمير، على عمق 16 كيلومترا في بحر إيجه، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وسبق أن غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "تعافي قريبًا إزمير". وأضاف: "بكل إمكانيات دولتنا نقف إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال. لقد اتخذنا إجراءات لبدء العمل اللازم في المنطقة مع جميع مؤسساتنا والوزراء المعنيين".

وأعربت دول عدة، بينها السعودية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، عن تضامنها مع تركيا واليونان، واستعدادها لإرسال مساعدات إلى البلدين.