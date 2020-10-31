دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، علاء، نشر مقطع فيديو لوالده هاجم فيه ما يُعرف بـ"الغرب" قبل سنوات بسبب الإساءة للنبي محمد.

ويقول حسني مبارك في الفيديو المتداول: "تمر بنا ذكرى مولد الرسول وقد عادت من جديد افتراءات وإساءات تتوارى وراء حرية التعبير والصحافة تتطاول على نبي الإسلام ومقدساته تتحدى مشاعر المسلمين تستهدف جالياتهم بممارسات الكراهية والتمييز والتعصب".

ويضيف الرئيس المصري الأسبق قائلا: "إن ما يعانيه عالمنا الإسلامي وما يواجهه من تحديات يقتضي منا وقفة صريحة مع الآخر ووقفة مماثلة في صراحتها مع النفس وقفة تتحدث بصوت واحد لدولنا وشعوبنا تتصدى لمن يتطاول على ديننا ونبينا ويستخف بمشاعرنا ومقدساتنا".

ويتابع مبارك في المقطع المتداول: "نقول لهم: كفاكم حديثا عن حوار الثقافات والحضارات والأديان وكفاكم تذرعا بحرية التعبير والصحافة وحاذروا من المضي في طريق سيؤدي بنا وبكم لمنزلقات خطرة... نقول لهم: أن هذا التطاول لن ينال من الرسول الكريم فلقد تعرض للإساءة في حياته وبعد رحيله حاربه الكفار والمشركون استهدفه العديد... ولم تنتقص من مكانته ومكانته الرفيعة محاولة الإٍساءة إليه من بعض الجهلاء والمتطرفين والساعين للشهرة الرخيصة"، على حد تعبيره.