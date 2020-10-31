العراق ومصر يوقعان 15 مذكرة تفاهم خلال زيارة مدبولي إلى بغداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مصر والعراق على 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاوني، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ووصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق السبت. وكان في استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.

ويضم الوفد المصري وزراء الكهرباء والبترول والقوى العاملة والتعاون الدولي والصحة والإسكان والنقل والطيران المدني والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إضافة لآخرين من المسؤولين الحكوميين.

وفي وقت سابق، قال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، إن الكاظمي أشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين، فضلا عن إشادته بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب الكاظمي عن "سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية".

وأكد الكاظمي على "أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار"، داعيًا "الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة".

ويشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصرى والعراقى.

وفي أغسطس آب الماضي، التقى رئيس الوزراء العراقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، التي تطرقت إلى مناقشة آليات التعاون بين الدول الثلاث، التي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة مارس أذار 2019.