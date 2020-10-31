نشر السبت ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المتحدث باسم إمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، تفاصيل ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام، الجمعة، مشيرا إلى أن السائق المقبوض عليه مواطن بحالة "غير طبيعية".

ونقلت صفحة إمارة منطقة مكة على تويتر تصريحات الدوسري الذي قال: "الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم". ، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم منطقة مكة قائلا إن الحادثة لم تسفر عن إصابات، حسبما نقلت الإمار عبر صفحتها.

وأشار الدوسري إلى أن "المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية ، وجارٍ إحالته للنيابة العامة"، حسب قوله.