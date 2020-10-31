قطر وأستراليا تناقشان قضية "تفتيش سيدات بالإكراه" في مطار حمد الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت وزارتا خارجية قطر وأستراليا بيانا مشتركا كشفتا فيه تفاصيل اتصال جرى بين وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونظيرته الأسترالية، ماريز باين، بشأن حادثة تفتيش مسافرات بـ"الإكراه" في مطار حمد الدولي.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية القطري أبلغ نظيرته الأسترالية أن ما حدث يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها في قطر، وأشار إلى أن تحويل المسؤولين عن هذه الحادثة للنيابة العامة القطرية قد جرى بالفعل.

من جانبها، عبرت وزير الخارجية الأسترالية عن رضا بلادها عن الإجراءت الأولية التي اتخذتها الدوحة مشيرة إلى أن بلادها تنتظر الحصول على التقرير الذي يكشف ملابسات الحادثة من السلطات القطرية.

وأعربت باين عن ثقتها بأن الحكومة القطرية ستحاسب المسوؤلين عن هذه الحادثة بطريقة عادلة ومناسبة، وفقا للبيان المشترك.

واتفق الوزيران على مواصلة مراقبة تطورات هذه القضية، واعتبرها أولوية بالنسبة لحكومة بلديهما وشددا على أهمية التعاون المشترك بينهما.

وكانت قد أثارت حادثة تفتيش ماسفرات بالإكراه في مطار حمد الدولي عقب العثور على رضيع في أحد حمامات المطار، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، دفع الدوحة لتقديم اعتذار عما جرى.