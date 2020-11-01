السعودية تستقبل أول فوج من معتمري الخارج.. وعزل 3 أيام قبل العمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل أول فوج من معتمري الخارج إلى المملكة العربية السعودية، الأحد، قادمين من إندونيسيا وباكستان، وذلك في أول يوم لاستئناف استقبال معتمرين من الخارج مع بدء المرحلة الثالثة من مراحل استئناف العمرة تدريجيا وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقبل وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن فوج المعتمرين لدى وصولهم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين "سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة".

وقالت وزارة الحج والعمرة إنها وضعت "المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبحسب الخطة التي أعلنتها السلطة السعودية حول عودة العمرة تدريجيا، فإن المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي تسمح باستقبال 20 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ، و19,500 زائر في اليوم الواحد، وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.