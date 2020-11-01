نجيب ساويرس يرد على اتهامه بـ"عداء الإسلام" وحقده على أردوغان

الأحد ،

نشر الأحد ، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على اتهامه بـ"عداء الإسلام"عبر قناة "القاهرة والناس"، مشيرا إلى أن الاتهام غير صحيح.

ونشر أحد المغردين تغريدة قال فيها: "نجيب ساويرس صاحب قناة (القاهرة و الناس) والتي كانت تضم إعلامين أمثال (إبراهيم عيسى-إسلام البحيري-توني خليفة) ماكان يشغلهم سوى الإسلام والمسلمين"، حسب قوله.

وتابع المغرد نفسه قائلا: "أعتقد أن نجيب ساويرس لا يقل عن ماكرون في عدائه للإسلام والمسلمين، وحقده الواضح من اردوغان يبين مدى كرهه لفكرة الرئيس المسلم"، على حد تعبيره.

من جانبه، رد ساويرس على هذا الاتهام بالقول: " كذاب او جاهل القناة ملك طارق نور ..و الاتهام غير صحيح"، حسب تعبيره.