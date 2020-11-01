أردوغان: الجهات المعادية لم تستطع إخضاعنا.. وتركيا ستأخذ مكانتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن من وصفها بـ"الجهات المعادية" لم تستطع إخضاع تركيا عبر "حيل الوصاية والإرهاب والانقلابات"، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن "الجهات المعادية لم تستطع وضع الأصفاد في أقدام تركيا عبر التلويح بالحصار الاقتصادي"، دون أن يحدد من هي الجهات المعادية.

وأضاف: "لم يستطيعوا ارتهان تركيا وإخضاعها أو تدميرها عبر الانقلابات والإرهاب.. ولن يستطيعوا هزيمتها اقتصاديا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع أردوغان بالقول: "حين يتكلل كفاحنا بالنجاح، ستأخذ تركيا مكانتها بين كبرى دول العالم سياسياً واقتصادياً".

ورأى أردوغان أن تركيا كانت "درعا لأشقائنا" في المنطقة، قائلا: "في الوقت الذي استهدفت فيه التنظيمات الإرهابية والأنظمة المستبدة في المنطقة، حياة وكرامة أشقائنا، لم ندر ظهورنا لهم كما فعل الكثيرون، بل كنا درعاً لهم في الميدان".

وأكد الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب "الأشقاء" في سوريا وليبيا وأذربيجان، وقال: "لقد أبدينا الموقف المشرف ذاته من سوريا إلى ليبيا ومن قبرص إلى إقليم ناغورني قره باغ".