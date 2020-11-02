دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نقلت فيها حديثا عن أبوبكر الصديق (أحد أصحاب النبي محمد).

يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه:"لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه.."يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد #قمة_العمل_المناخي26 في المملكة المتحدة🇬🇧العام المقبل.من واجبنا الحفاظ على🌎.لنعالج معا ظاهرة #تغير_المناخ https://t.co/4KpmOaBZAv

وقالت المتحدثة البريطانية في تغريدتها: "يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ’لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه..‘ يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي 26 في المملكة المتحدة العام المقبل.. من واجبنا الحفاظ على (الأرض) لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ".

عشرون يوماً من الحرارة المميتة سنوياً، وانهيار النظم البيئية، ونزوح لأكثر من مليار شخص، هذه كلها سيناريوهات محتملة يمكن أن تدمر المجتمعات بحلول العام 2050، إذا لم يُتخذ إجراء سريع ودراماتيكي للحد من تغير المناخ، وذلك فقاً لتقرير صادر عن مركز للأبحاث، يدعمه قائد عسكري أسترالي سابق.

التقرير الذي أعده المركز الوطني للبحث في تغيرات المناخ ومقره ملبورن، ليس دراسة علمية، وإنما هو محاولة لتصوير نماذج لسيناريوهات مستقبلية وفقاً للبحوث الحالية. فقد قام برسم مستقبل قاتم، حيث قد يتشرد أكثر من مليار شخص، وينخفض إنتاج الغذاء، وتصبح بعض مدن العالم الأكثر اكتظاظاً بالسكان مهجورة جزئياً.