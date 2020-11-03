دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وقوف دولته إلى جانب النمسا ضد ما وصفها بـ"وحشية الإرهاب الإسلامي"، على خلفية "هجوم فيينا".

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه تواصل مع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، بعد هجوم فيينا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوف دولته "مع النمسا ضد وحشية الإرهاب الإسلامي"، على حد قوله.

وأعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، أن منفذ هجوم فيينا كان مناصرا لتنظيم داعش وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 22 شهرا في إبريل/نيسان من عام 2019 لمحاولته السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم قبل أن يُفرج عنه في 5 ديسمبر/كانون أول من العام نفسه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية.

وكانت قد شهدت العاصمة النمساوية إطلاق نار، مساء الإثنين، أدى لسقوط 4 ضحايا في حصيلة غير نهائية، وإصابة آخرين.