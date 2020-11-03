أمير قطر يعلن عن أول انتخابات لمجلس لشورى: ليست معيار الهوية الوطنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، لتكون أول انتخابات للشورى في تاريخ قطر، إذ كان يتم تعيين أعضاء المجلس، وبموجب تعديل دستوري من 16 عاما سيتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس.

وقال أمير قطر، في كلمة بمناسبة افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى التاسع والأربعين: "كادت الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى تصل إلى ختامها، وسوف تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر من العام القادم".

وأضاف: "سوف تجري هذه الانتخابات بموجب الدستور الذي استفتي عليه في عام 2003 وصدر عام 2004. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

وتابع بالقول: "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها، وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع".

واعتبر أمير قطر أن "الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية"، وقال: "لقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه، كما ظهرت في تحدي الحصار"، في إشارة إلى قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر.