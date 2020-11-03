دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية السعودي، علي المالكي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها عن المرأة والزوجة وأنها "أداة للاستمتاع".

الشيخ #علي_المالكي في مقطع فيديو: "ليس من الواجب على المرأة أن تخدم زوجها إلا في حدود، الزوجة للاستمتاع فقط وليست خادمة" @rakanalmesnid #تواصل #قناة_الرسالة #الشيخ_على_المالكي_راكان_المسند https://t.co/yET2vK1vXW

وقال المالكي في التصريح المثير للجدل والذي بثته قناة الرسالة، الأحد: "الهدف من الزواج من المرأة هو الاستمتاع أما قضية أن تخدم الزوج وتطبخ وتنفخ وتعجن وتغسل الملابس ونحوها فهذا ليس من الواجب الشرعي عليها تماما، إلا إذا كان العرف أحيانا، كمان هناك قاعدة فقهية أنه إذا كان العرف، المجتمع الذي تسكن فيه هذه المرأة أن هي تطبخ وتنفخ وكذا فهذا من ذهب فيه إلى رأي الوجوب.."

وأضاف: "بعض أهل العلم رأى أنه إذا كان في بيت أهلها (الزوجة) خادمة فمن الواجب على زوجها أن يأتي بخادمة وألا تخدم هي.."

بيان توضيحي حول #الشيخ_على_المالكي_راكان_المسند https://t.co/HadNErMZRL

المالكي عقّب على هذه التصريحات ببيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء الاثنين قائلا: "ما ذكرت من لفظة الاستمتاع فإنها لفظة شرعية لا غبار عليها والمقصود منها النكاح الشرعي والعلاقات المباحة بين الزوجين وذلك متقرر في الكتاب والسنة.."

وتابع المالكي قائلا في بيانه: "إن الشريعة المطهرة أنزلت المرأة المنزلة العليا وهو ما كنت أعني في المقطع المنشور وأن القصد من العلاقة الزوجية ليست الخدمة أو الاستعباد أو الامتهان وفرض إيجاب ما لم يوجبه الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسلم.."