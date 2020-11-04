الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠

"من الأفضل للسعودية ترامب أم بايدن؟" تداول إجابة الجبير السابقة لـCNN بين نشطاء تويتر

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لترامب (يمين) ومنافسه بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز موضوع الانتخابات الأمريكية 2020 بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة وسط تساؤلات وتكهنات وانقسام عمن يعتبر أفضل مرشح لرئاسة أمريكا بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

 وتداول نشطاء تصريحات الجبير السابقة في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر لـCNN، والتي قال فيها: "اعتقد أن الناس عندما يصلون إلى المكتب (البيت الأبيض) وتنتهي الحملة الانتخابية وتكون لهم صلاحيات الوصول للحقائق والتقارير الاستخباراتية اعتقد أن نظرتهم وآرائهم ستعكس حقيقة العلاقات وليس التصريحات التي تتصدر من وقت لآخر.."

وأضاف في مقطع الفيديو الذي نشره تركي البقعاوي على صفحته بتويتر: "المملكة العربية السعودية حلف يحمل وزنه ولطالما اعتمدنا على أنفسنا ولم نعتمد على أي أحد لمساعدتنا.. عندما ننظر إلى حرب الخليج لتحرير الكويت، المملكة العربية السعودية أخذت حصة الأسد فيما يتعلق بالكلف المالية لتلك الحرب وعندنا تنظر إلى عمليات أخرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية اعتمدت على نفسها.."

وفي مقطع آخر استشهد عبدالله الخريف بتصريحات سابقة للجبير والتي قال فيها: "في إطار الانتخابات هناك أمر واحد، كنت في أمريكا منذ كان عمري 16 عاما ورأيت الانتخابات الأمريكية منذ انتخاب رونالد ريغان، ويبدو بالنسبة لي أن ما يحدث في الحملات الانتخابية لا يعكس بالضرورة ما يحدث عندما يصل الناس إلى المكتب (البيت الأبيض).."

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