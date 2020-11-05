السلطات السعودية تحقق في إعلان متداول عن "عرض 30 فتاة للزواج"

الشرق الأوسط
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السلطات السعودية تحقق في إعلان متداول عن "عرض 30 فتاة للزواج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، أنها تحقق في إعلان متداول حول عرض 30 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز تأهيل بمنطقة الجوف للزواج، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جاري التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة".

ويقول مركز الجرف التخصصي، في تعريفه على حسابه بتويتر، إنه "أول مركز رعاية نهاري يقدم خدمات التدريب والتأهيل بالجوف مجانا للأطفال ذوي الإعاقة بفئاتهم (بنين وبنات)، بإشراف وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية".

وتداول العديد من المغردين هاشتاغ #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر"، مع انتقادات حادة للإعلان ودعوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عنه، ونعرض لكم فيما يلي بعض التعليقات:

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