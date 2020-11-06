"الفيديو في السعودية".. تركيا ترد على تداول "نقل أشجار زيتون من سوريا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلميات نقل أشجار زيتون قالوا إنها تمت في مناطق شمال سوريا ونقلت إلى داخل الأراضي التركية.

وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية ردت على ما يتم تداوله بتقرير قالت فيه: "بعد البحث والتدقيق، توصل فريق مرصد تفنيد الأكاذيب إلى أن الفيديو المزعوم، هو فيديو حقيقي، لكن لا علاقة لتركيا به من قريب أو بعيد، وإنما هو لعملية نقل أشجار الزيتون في السعودية".

وتابعت الأناضول في تقريرها: "تتضح في الفيديو طبيعة المنطقة التي لا تشبه مناطق الشمال السوري، كما أن الشوارع التي تمر عليها الشاحنات شوارع مرور سريعة تبدو حديثة وتفتقر إليها تلك المناطق السورية".

وأضافت: "توصل الفريق إلى أصل الفيديو وهو ما نشره حساب شجرة، وهو حساب سعودي يتابعه أكثر من 107 آلاف متابع، وحاز الفيديو المرفق بالتغريدة على نحو 29 ألف مشاهدة، بينما حظيت التغريدة بأكثر من 1000 تفاعل.. وجاء في تغريدة حساب شجرة، ’تقديرا للثروة البيئية، مشهد رائع في السعودية لعملية نقل أشجار من مواقع تحت التطوير، لزرعها في أماكن بديلة بدلا من التخلص منها‘".